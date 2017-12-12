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При взрыве на газовом хабе в Австрии один человек погиб и 18 пострадалиСегодня в 18:34

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Россиян среди них нет.

12 декабря произошел взрыв на газораспределительной станции близ города Баумгартен-ан-дер-Марх в Австрии. По данным, опубликованным на сайте компании-оператора терминала Gas Connect Austria, в результате аварии один человек погиб и 18 получили ранения.

Погибший и пострадавшие - граждане Австрии, передает "Уралинформбюро".

Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, в настоящее время он не работает. Инцидент отразился на работе расположенного в Баумгартене крупнейшего в Центральной и Западной Европе газового хаба CEGH, через который идет около трети всех поставок российского газа в Западную Европу. После взрыва газового хаба OMV были прерваны поставки газа в Италию, Словению и Венгрию.

В местной полиции уже сообщили, что взрыв произошел по техническим причинам. Место происшествия остается оцепленным.

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