Возбуждено дело.

Житель Челябинской области убил мужчину во время охоты в лесах Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по республике Башкортостан.

Трагедия произошла 10 декабря 2017 года в Белокатайском районе. Одна группа охотников охотилась на лося, другая – в этом же районе - на волке. 56-летний челябинец заметил шевеление за кустом и выстрелил из карабина "Сайга-МК" по неясно видимой цели. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы. Потерпевший скончался на месте.