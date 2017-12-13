Обстоятельства выясняются.

Утром 13 декабря 2017 года в Челябинске на Свердловском проспекте маршрутка протаранила трамвай, который ехал во встречном направлении. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Трамвай даже не ехал, они стояли и ждали когда расчистят дорогу от другого ДТП", - пишут свидетели ДТП в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

От удара маршрутка получила серьезные механические повреждения.

"Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, есть пострадавшие, это пассажиры маршрутки. Их количество уточняется. У людей легкие травмы", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным местных СМИ, в больницу увезли восемь человек.



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