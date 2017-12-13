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Трех сестер убило лекарство от давленияСегодня в 11:32

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А не шашлык.

В столице Узбекистана назвали причину гибели трех девочек из одной семьи в ноябре 2017 года.

По словам начальника управления прокуратуры Ташкента Бобыра Дехканоа, судебно-медицинская экспертиза показала, что сестры 4, 6 и 7 лет скончались после применения гипотензивного (понижающего артериальное давление) лекарственного препарата. Его длительное применение вызвало интоксикацию организма и сердечно-сосудистую недостаточность, передает "Уралинформбюро".

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы". Теперь следователям предстоит выяснить, кто ошибся: аптекарь, читая рецепт, или врач, выписывая лекарство.

В начале ноября сестры пожаловались на боль в животах, отведав шашлыка. Врач назначил им антигельминтный препарат, а фармацевт, не разобрав написанное в рецепте, продал лекарство от давления. После его применения девочкам стало плохо. Младшая скончалась по дороге в больницу, а ее сестры - ну руках врачей НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

Ранее по теме:
Ташкентский шашлык убил трех сестер

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