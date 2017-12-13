Еще трое пострадали.

В ночь на 13 декабря 2017 года в селе Березовка на улице Центральной произошел пожар в одноэтажном бараке. На пепелище нашли тела трех мужчин и одной женщины. Еще три человека пострадали: 21-летняя женщина и малолетний ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом, у 59-летнего мужчины ожоги 10% тела.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали "Уралинформбюро", что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть поздно - спустя 15 минут после возгорания. Поэтому огонь распространился стремительно.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что из 14-ти комнат барака половина были нежилыми. Люди, лишившиеся крова, размещены у родственников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.