Город замер в 9-балльных пробках.

Вечером 13 декабря в Екатеринбурге погасли светофоры на перекрестке улиц Куйбышева и Московской. Погрузились во тьму и окрестные здания. В результате локального блэкаута проезд транспорта по двум оживленным магистралям оказался затруднен, сообщили "Уралинформбюро" очевидцы. На "Яндекс.Картах" улица Куйбышева окрасилась в бордовый - машины там движутся со скоростью 3 километра в час.

Что стало поводом для "потемнения", непонятно. В пресс-службе ЕЭСК "Уралинформбюро" рассказали, что на сетях компании на данный момент технологических нарушений нет.

Стоит отметить, что столица Урала не первый вечер подряд замирает в 9-балльных пробках. На текущий момент плотно стоят проспект Ленина, улицы Малышева, Куйбышева, переулок Базовый, Объездная (перед Амундсена), Восточная и Бебеля.