Один мужчина погиб.

В Карталах семья из трех человек отравилась угарным газом в частном доме. 29-летний мужчина погиб, его 61-летний отец находится в реанимации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Челябинск". 29-летней девушке госпитализация не потребовалась.

Предварительная причина ЧП - отсутствие тяги в дымоходе печи. Жильцы установили газовую горелку, у которой нет автоматики безопасности по наличию тяги. С наступлением холодов люди увеличили интенсивность пламени, в результате обрушилась внутренняя конструкция дымохода. Кирпичные обломки перекрыли канал. В этот момент форточки были закрыты, поэтому угарный газ заполнил помещение.

Сотрудники газовой службы отключили газовое оборудование с установкой заглушки.

"Отсутствие тяги в дымоходе – основная причина отравлений угарным газом. Важно помнить, что перед каждым включением газового прибора необходимо открыть форточку и дважды проверить тягу в дымоходе: сначала перед его включением, а потом во время его работы. Если тяга отсутствует, эксплуатировать газовое оборудование нельзя", – отметил заместитель гендиректора компании - главный инженер Вячеслав Бостриков.