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Тюменец выпал из автобуса из-за спешащего водителяСегодня в 12:20

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СКР проводит проверку.

13 декабря в Тюмени пенсионер выпал из автобуса на асфальт. Он получил сотрясение мозга.

"Сегодня утром на автобусном маршруте №11 водитель не дожидаясь пока выйдет пассажир (мужчина за 60 лет) тронулся и закрыв дверь в которой застряла рука пассажира. Пассажир упал на спину и со всего маху ударился об асфальт. Как пояснил водитель торопился по графику", - написал Константин Киляков в группе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области сообщили "Уралинформбюро", что по факт инцидента проводится проверка. Будет проверена организация безопасности пассажирских перевозок.

Следует напомнить, что в сентябре прошлого года водитель автобуса №30 отъехал от остановки "Набережная" на улице Республики с открытыми дверями, не заметив выходивших 88-летнюю женщину и 81-летнего мужчину. Они выпали из салона и ударились головами о брусчатку. Пожилых людей госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, но спасти их не удалось. В апреле 2017 года водителя автобуса отправили в колонию-поселение на 3,5 года.

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