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Пермяк попал под "уголовку" за гибель трех человекСегодня в 13:25

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В ДТП.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Очерском районе по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла днем 12 декабря 2017 года на 17-м километре трассы Очер - Верещагино - Сива. 38-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку, где ехала Lada Granta.

Два пассажира "четырнадцатой" скончались на месте (34-летняя женщина и 41-летний мужчина), 35-летний водитель Lada Granta умер спустя некоторое время в больнице. Виновник аварии и пассажирка Lada находятся в больнице.

Выяснилось, что водитель ВАЗа ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В ноябре его лишили прав за отказ от прохождения медосвидетельствования.

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