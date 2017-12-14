Причины ДТП устанавливаются.

В 08.50 утра 14 декабря в поселке Солнечный (Сургутский район) вахтовый автобус "Сургутнефтегаза" врезался в грузовой автомобиль. В аварии пострадали три человека - водитель и два пассажира автобуса, сообщили "Уралинформбюро" в дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району.

Пострадавшие госпитализированы в сургутский травмцентр, состояние шофера оценивается как тяжелое.

По данным агентства криминальных новостей "К-Информ", столкновение произошло на светофоре - водитель автобуса не смог вовремя затормозить перед остановившимся грузовиком. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Точная причина ДТП будет названа после проведения расследования.