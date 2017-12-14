Их отогрели спасатели.

В ночь на 14 декабря на 506-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск заглох пассажирский автобус, следующий по маршруту Сургут - Таджикистан.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского ГУ МЧС, на момент происшествия в автобусе находились 50 пассажиров и 2 водителя. Для оказания помощи людям на место выехали спасатели. Замерзающих эвакуировали в близлежащие кафе. Для этого было задействовано два школьных автобуса из села Демьянка.

Спасатели отогрели автобус с помощью тепловой пушки. Из Сургута привезли необходимые для ремонта детали.

Автобус с пассажирами продолжил путь в 7.30 утра.