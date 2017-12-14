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После ДТП на свердловской трассе сгорела легковушкаСегодня в 17:49

  • Текст

Погиб мужчина.

Утром 14 декабря на 21-м километре трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и фургон Ford Transit.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 58-летний водитель легковушки - он не справился с управлением. От удара Volkswagen загорелся. Виновник аварии скончался на месте.

28-летнего водителя фургона госпитализировали с переломом голени.


Фото: Иван Фархиев, vk.com

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