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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "КОР"Сегодня в 17:59

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Из-за угрозы взрыва.

Днем 14 декабря в Екатеринбурге на улице Высоцкого силовики оцепили торговый центр "КОР" .

"Только что всех эвакуировали из ТЦ КОР. Объясняются, что заминировали", - пишет Мария Шамсутдинова в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

На месте работают саперы.

Следует напомнить, что этой осенью по всей России прокатилась волна телефонных "минирований". Атакам подверглось несколько десятков крупных городов, в том числе Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Сургут.

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