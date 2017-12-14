Родители не заметили его исчезновения.

14 декабря в киргизском городе Нарыне на берегу реки нашли тело 5-летнего мальчика.

Ребенок ушел из дома накануне вечером и не вернулся, передает "Уралинформбюр". С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать мальчика. По предварительным данным, он сорвался с 7-метрового обрыва и разбился о камни, пишет агентство Sputnik. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

Следует отметить, что дошкольник воспитывается в неблагополучной семье. В день трагедии его родители изрядно выпили и не заметили пропажу ребенка.