Которая ушла из реабилитационного центра.

В Невьянском районе ищут 17-летнюю Ксению Дубровину. Девушка ушла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 1 декабря 2017 года и не вернулась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Рост Ксении 164 сантиметра, телосложение среднее. В день исчезновения она была одета в черные брюки, темно-синюю парку, серый шарф и темно-коричневую вязаную шапку. На ногах у нее были полуботинки на танкетке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (34356)-2-38-68, (8)904 982 52 26.