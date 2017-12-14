17-летнего.

В Челябинске разыскивают 17-летнего Владислава Шишмакова. Подросток ушел из дома на Комсомольском проспекте 28 ноября 2017 года. С тех пор его никто не видел, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Рост Владислава 187 сантиметров, он худощав. В день исчезновения подросток был одет в черные брюки, куртку тыквенного цвета и светлую шапку. На ногах у него были темно-коричневые ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Владислава, просят позвонить по телефонам: 8(351) 791-48-04; 8(351) 749-40-29, (8)919 300 33 93 или 02.