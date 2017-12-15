×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Химмаш накрыло дымом: горит мусорный полигон в 1000 "квадратов"Сегодня в 08:25

  • Текст

Тушат снегом с городских улиц.

Несанкционированная свалка загорелась 14 декабря на улице Черняховского в Екатеринбурге. Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", пожар возник 14 декабря около 19.00.

Площадь возгорания к приезду пожарных составляла порядка 1000 квадратных метров. Первоначально сообщалось об угрозе распространения огня, однако затем в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области эту информацию опровергли, но сообщили о задымлении в районе ЧП.

"Ближайший жилой сектор от места горения находится на расстоянии 3 километра. Наблюдается распространение задымления в сторону жилых строений. В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, вблизи горящей свалки и близлежащем жилом секторе работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части, которые каждые 2 часа производят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. По состоянию на 22.30 превышение ПДК не зарегистрировано.

Накануне вечером в тушении масштабного пожара были задействованы 6 единиц пожарной и спецтехники, в том числе передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн, и 27 человек личного состава.

Кроме того, представители районной администрации рекомендовали подрядным организациям осуществлять вывоз снега с городских улиц на горящую свалку.

О погибших и пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×