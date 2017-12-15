Тушат снегом с городских улиц.

Несанкционированная свалка загорелась 14 декабря на улице Черняховского в Екатеринбурге. Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", пожар возник 14 декабря около 19.00.

Площадь возгорания к приезду пожарных составляла порядка 1000 квадратных метров. Первоначально сообщалось об угрозе распространения огня, однако затем в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области эту информацию опровергли, но сообщили о задымлении в районе ЧП.

"Ближайший жилой сектор от места горения находится на расстоянии 3 километра. Наблюдается распространение задымления в сторону жилых строений. В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, вблизи горящей свалки и близлежащем жилом секторе работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части, которые каждые 2 часа производят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. По состоянию на 22.30 превышение ПДК не зарегистрировано.

Накануне вечером в тушении масштабного пожара были задействованы 6 единиц пожарной и спецтехники, в том числе передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн, и 27 человек личного состава.

Кроме того, представители районной администрации рекомендовали подрядным организациям осуществлять вывоз снега с городских улиц на горящую свалку.

О погибших и пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области