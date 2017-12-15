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Во Франции в столкновении поезда со школьным автобусом погибли четвероСегодня в 08:45

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В том числе дети.

Во Франции 14 декабря 2017 года электричка протаранила школьный автобус. Трагическое ДТП произошло на юге страны - под Перпиньяном.

На данный момент известно о 4 погибших и 10 пострадавших. Среди жертв есть дети, передает "Уралинформбюро".

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране полную государственную мобилизацию. "Все мои мысли сейчас о жертвах этой страшной аварии и их семьях. Полная государственная мобилизация для оказания помощи", - написал французский лидер на своей странице в Twitter.

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