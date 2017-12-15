Пешеход и пассажир.

Вечером 14 декабря 2017 года в Миассе на проспекте Макеева столкнулись Renault Duster и Audi Q3. Немецкое авто от удара вынесло на тротуар, где стояли женщина с 6-летним сыном.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганады городского ОГИБДД, ребенок получил травмы. Также пострадал 9-летний пассажир Audi. Насколько серьезные травмы получили мальчики, не уточняется.