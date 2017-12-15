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Сургутянин скончался в отделе полицииСегодня в 12:37

  • Текст

Ему внезапно стало плохо.

В Сургуте в отделе полиции скончался 45-летний мужчина, задержанный за административное правонарушение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчине внезапно стало плохо. Дежурный полицейский пытался оказать ему помощь, вызвал бригаду медиков. Однако прибывшая скорая не смогла спасти задержанного.

Проводится проверка. Будет дана оценка законности задержания мужчины, доставления его в ОВД, и своевременности оказания медицинской помощи.

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