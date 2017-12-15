Его забыли во время операции.

В Грузии врачи достали из брюшной полости женщины пинцет, забытый там во время операции 25 лет назад. Инструмент помогла найти магнитно-резонансная томография, проведенная перед хирургическим вмешательством, передает "Уралинформбюро".

Извлечением пинцета занимался гинеколог, онкохирург Ираклий Тодуа, к которому женщина обратилась, правда, по другому поводу.

"25 лет назад пациентке сделали операцию. Ей вырезали желчный пузырь и оставили пинцет. Ее ничего не беспокоило, операция ей понадобилась из-за другой патологии", - цитирует медика Sputnik Грузия.