Пострадал пешеход.

На 317 километре автодороги Пермь - Екатеринбург в массовом ДТП пострадал пешеход. Авария произошла в 18.30 16 декабря - столкнулись шесть легковушек и грузовой тягач.

По предварительным данным, сначала столкнулись Volkswagen Polo и Lada Kalina, затем отечественную легковушку въехали Opel Astra и Ford Focus. Следующий Ford начал объезжать место аварии и врезался в Volvo. От удара шведское авто отбросило на пешехода (пассажира Lada, который вышел на дорогу), а затем - на встречный МАN, который двигался со стороны Екатеринбурга.

Пострадавший 21-летний молодой человек госпитализирован в городскую больницу Ревды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.