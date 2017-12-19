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Под Екатеринбургом столкнулись семь автомобилей18 декабря в 08:30

Фотография

Пострадал пешеход.

На 317 километре автодороги Пермь - Екатеринбург в массовом ДТП пострадал пешеход. Авария произошла в 18.30 16 декабря - столкнулись шесть легковушек и грузовой тягач.

По предварительным данным, сначала столкнулись Volkswagen Polo и Lada Kalina, затем отечественную легковушку въехали Opel Astra и Ford Focus. Следующий Ford начал объезжать место аварии и врезался в Volvo. От удара шведское авто отбросило на пешехода (пассажира Lada, который вышел на дорогу), а затем - на встречный МАN, который двигался со стороны Екатеринбурга.

Пострадавший 21-летний молодой человек госпитализирован в городскую больницу Ревды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.

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