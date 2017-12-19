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На Среднем Урале семь человек отравились газом18 декабря в 09:54

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Среди пострадавших - дети.

В ночь на 17 декабря в Туринской Слободе семь человек, в том числе трое детей, отравились бытовым газом. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, пострадали две семьи. Им внезапно стало плохо, и людей доставили в местную больницу. В настоящее время жизни и здоровью отравившихся ничего не угрожает.

По предварительным данным, не работала заслонка у газового котла, поэтому угарный газ не выходил. Котельная находилась в подвальном помещении, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Если окажется, что газовое оборудование было неисправно, будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников организации, которая поставляет голубое топливо. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью пострадавших.

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