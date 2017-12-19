В том числе школьница.

Вечером 17 декабря на 40-м километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган лоб в лоб столкнулись Toyota Corolla и Ford Focus.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехал 40-летний водитель Toyota. Травмы получили 4 человека, виновник аварии не пострадал.

У 25-летнего водителя Ford закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и ног. Его 31-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом кисти.

Также пострадали две пассажирки Toyota: у 43-летней женщины диагностировали травмы головы, тупую травму живота и ушиб грудной клетки. 14-летняя девочка получила перелом ключицы, ушиб грудной клетки, травмы головы и живота. Ее увезли в больницу в состоянии шока.