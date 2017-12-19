Он погиб.

В ночь на 18 декабря в Копейске на проспекте Победы столкнулись ВАЗ-2110 и фура Renault.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, водитель большегруза разворачивался на перекрестке, когда в него влетела легковушка. 19-летний водитель ВАЗа скончался на месте. Его пассажирку госпитализировали.