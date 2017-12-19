Который тот перебросил ему на участок.

В Чебаркуле задержали 70-летнего местного жителя по подозрению в угрозе убийством. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел 15 декабря. 48-летний потерпевший вместе с сыном перекидали снег со своего участка пожилому соседу. Пенсионеру это не понравилось. После словесной перепалки он выстрелил в воздух из охотничьего ружья, высказывая угрозы убийством.