Не смог терпеть боль.

В больнице Озерска совершил суицид онкобольной. Пациент, как сообщается в группе "Говорит Озерск" во "ВКонтакте", ушел из жизни, потому что в выходной день ему не сделали обезболивающий укол - мужчина не смог вытерпеть мучений.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по факту обнаружения тела проводится проверка. Следователи подтвердили информацию, что у мужчины было хроническое заболевание.