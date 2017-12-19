Сиротами остались четверо детей.

Страшное ДТП на 299 километре трассы Бишкек - Ош унесло семь жизней. Среди погибших - 37-летний майор милиции из Токтогульского РОВД, его жена-ровесница, 12-летняя дочь и 9-месячный сын, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, 42-летний водитель Honda Stepwgn на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Getz стража порядка.

Оба автомобилиста, а также дети и 51-летний пассажир "японки" скончались на месте. Супруга милиционера и ее 54-летняя попутчица умерли в больнице. Три пассажира минивэна помещены в реанимацию.

У погибшей четы остались еще четверо детей, пишет Sputnik Кыргызстан.