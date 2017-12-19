×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Семья милиционера погибла в лобовом ДТП18 декабря в 15:27

  • Текст

Сиротами остались четверо детей.

Страшное ДТП на 299 километре трассы Бишкек - Ош унесло семь жизней. Среди погибших - 37-летний майор милиции из Токтогульского РОВД, его жена-ровесница, 12-летняя дочь и 9-месячный сын, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, 42-летний водитель Honda Stepwgn на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Getz стража порядка.

Оба автомобилиста, а также дети и 51-летний пассажир "японки" скончались на месте. Супруга милиционера и ее 54-летняя попутчица умерли в больнице. Три пассажира минивэна помещены в реанимацию.

У погибшей четы остались еще четверо детей, пишет Sputnik Кыргызстан.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×