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Младенец замерз насмерть у канала ТЭЦ18 декабря в 16:00

В Бишкеке.

У канала ТЭЦ в квартале "Аламедин-1" Бишкека 14 декабря нашли тело 9-месячного младенца. Как выяснили стражи порядка, ребенок умер от переохлаждения, передает "Уралинформбюро".

На теле новорожденного не обнаружено следов насильственной смерти, пишет KNews. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия по возбужденному ранее уголовному делу. Милиция разыскивает родителей погибшего.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Цыц 18 декабря в 16:29

Да вы бабаньки совсем уже илеуха ,нет слов,убивать таких,убивать!!! Что творится?Это АД!

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