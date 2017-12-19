Полицейского госпитализировали.

Днем 17 декабря под Усть-Катавом инспектор ДПС попал под колеса ZAZ Chance.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла на 1622-м километре трассы М5 "Урал". 34-летний водитель "запорожца" при обгоне не справился с управлением и выехал на обочину. Там он врезался в грузовик Volvo и сбил полицейского.

Полицейского госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.