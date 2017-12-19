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Пьяный свердловчанин устроил смертельное ДТП под Ирбитом18 декабря в 16:47

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Столкнулись две легковушки.

Утром 18 декабря на 96-м километре автодороги Камышлов - Тавда лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2107.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 37-летний водитель Lada Kalina. Он был пьян.

54-летний водитель "семерки" скончался на месте. Его 29-летняя пассажирка получила сотрясение мозга и ушибы. Ей назначили амбулаторное лечение.

Следует отметить, что виновник аварии несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В том числе в 2014 году он был лишен прав на 1,5 года за пьяную езду.

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