Одна погибла.

В Усть-Катаве с 20-метровой скалы сорвались две женщины. Одна из них погибла на месте, другую доставили в реанимацию.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла поздним вечером 15 декабря. Женщины возвращались домой, обе были пьяны. Проводится проверка.