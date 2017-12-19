Возбуждено уголовное дело.

В Пермском краевом перинатальном центре скончалась пациентка, беременная двойней. Инцидент произошел в начале декабря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Как сообщают местные СМИ, в краевом минздраве проводят собственную проверку. Женщина находилась в тяжелом состоянии и была в так называемой группе "высокого риска". Спасти детей женщины также не удалось.