Две элитных иномарки не поделили дорогу в Кургане18 декабря в 18:24
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Пострадавших нет.
Днем 18 декабря 2017 года в Кургане на улице Дзержинского столкнулись Cadillac Escalade и Toyota Land Cruiser Prado. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.
"До сих пор стоят, уже часа три прошло, главное что оба водителя живы, сразу вышли из машин", "Страховые замерли, кому же из них платить за кадиллак?", "Виноват кадилак", - пишут местные жители в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Получить оперативный комментарий в ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.
По некоторым данным, Cadillac принадлежит гендиректору "Курганприбора". В момент аварии в машине был только его личный водитель.
Фото: Ольга Симонова, vk.com/doroga_45
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