Тело достали из воды.

Днем 18 декабря 2017 года в районе города Чермоз из реки достали тело мужчины. Его личность установлена.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, накануне компания из восьми человек выехала на лед на буране. В 500 метрах от берега люди упали в промоину. Семеро из них смогли выбраться из воды, а их товарищ утонул.

"Как мы выяснили в ходе опроса, кто-то забрался на лед первым, стал помогать второму, потом они вместе помогали остальным и так далее, в какой-то момент поняли - одного товарища нет. Пропавший друг, житель Перми 1964 года рождения, во время катания сидел в санях", - сообщил госинспектор Ильинского участка ГИМС Леонид Погонец.

Погибшего опознали родственника.