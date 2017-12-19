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Пермяк утонул во время катания по льду на санях18 декабря в 19:00

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Тело достали из воды.

Днем 18 декабря 2017 года в районе города Чермоз из реки достали тело мужчины. Его личность установлена.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, накануне компания из восьми человек выехала на лед на буране. В 500 метрах от берега люди упали в промоину. Семеро из них смогли выбраться из воды, а их товарищ утонул.

"Как мы выяснили в ходе опроса, кто-то забрался на лед первым, стал помогать второму, потом они вместе помогали остальным и так далее, в какой-то момент поняли - одного товарища нет. Пропавший друг, житель Перми 1964 года рождения, во время катания сидел в санях", - сообщил госинспектор Ильинского участка ГИМС Леонид Погонец.

Погибшего опознали родственника.

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