Он сбил ребенка на "зебре".

Днем 18 декабря 2017 года в Екатеринбурге на улице Дорожной 42-летний водитель Mercedes сбил на "зебре" 8-летнего мальчика, который возвращался из школы домой. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Со слов водителя иномарки, встречная машина закрыла ему обзор, и мужчина не заметил выбежавшего на пешеходный переход ребенка. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Школьника госпитализировали в ДГКБ №9 с травмой позвоночника.