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В Прикамье в огне погибли 2 человека18 декабря в 19:42

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Сгорели два дома.

17 декабря 2017 года в Пермском крае произошли два страшных пожара, в которых погибли двое мужчин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Первый пожар случился в утреннее время в Добрянском районе. Загорелся дом на улице Центральной. От запаха дыма проснулся 21-летний молодой человек. Он выбежал на улицу и попросил соседей вызвать огнеборцев. В доме остался его 88-летний дед.

К моменту прибытия спасателей пламя охватило 128 "квадратов". Пенсионер скончался. По предварительным данным, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. По словам родственников, погибший не раз бросал окурки на пол.

Вечером того же дня в Пермском районе на улице Кирова сгорел частный дом, в котором находилось трое мужчин и женщина. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Три человека эвакуировались через окно, четвертый не успел, он погиб.

Предварительная причина пожара - неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов.

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