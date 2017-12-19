Которую видели живой 7 лет назад.

В Челябинске в одной из квартир Металлургического района обнаружили мумифицированный труп женщины, передает "Уралинформбюро".

Неприятный запах почувствовала соседка умершей. 16 декабря она позвонила в полицию. Стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили тело пенсионерки.

По словам соседей, последний раз они видели женщину живой в 2010 году, пишет Telefakt. Сейчас проводится проверка. Устанавливается дата и время смерти пенсионерки.