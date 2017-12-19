×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске нашли мумию женщины18 декабря в 19:59

Которую видели живой 7 лет назад.

В Челябинске в одной из квартир Металлургического района обнаружили мумифицированный труп женщины, передает "Уралинформбюро".

Неприятный запах почувствовала соседка умершей. 16 декабря она позвонила в полицию. Стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили тело пенсионерки.

По словам соседей, последний раз они видели женщину живой в 2010 году, пишет Telefakt. Сейчас проводится проверка. Устанавливается дата и время смерти пенсионерки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
светлана 18 декабря в 21:53

Как так-то??????

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×