×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижнем Тагиле под обрушившейся плитой в многоквартирнике пострадал человекСегодня в 08:31

  • Текст

Проводится проверка.

В Нижнем Тагиле в 9-этажном доме обрушилась плита перекрытия в подъезде, пострадал человек. ЧП случилось днем 18 декабря по адресу: улица Зари, 109.

"Из-за обрушения бетонной плиты, отделяющей лестничный марш первого этажа от подвального помещения, был травмирован мужчина. У него диагностирована травма ног, он был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту произошедшего проводится проверка. В доме создано товарищество собственников жилья, но функции по обслуживанию общего имущества осуществляет ООО "Ремстройсервис". В данный момент сотрудники надзорного ведомства устанавливают лиц, ответственных за произошедшее.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×