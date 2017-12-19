Проводится проверка.

В Нижнем Тагиле в 9-этажном доме обрушилась плита перекрытия в подъезде, пострадал человек. ЧП случилось днем 18 декабря по адресу: улица Зари, 109.

"Из-за обрушения бетонной плиты, отделяющей лестничный марш первого этажа от подвального помещения, был травмирован мужчина. У него диагностирована травма ног, он был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту произошедшего проводится проверка. В доме создано товарищество собственников жилья, но функции по обслуживанию общего имущества осуществляет ООО "Ремстройсервис". В данный момент сотрудники надзорного ведомства устанавливают лиц, ответственных за произошедшее.