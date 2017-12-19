Тагильчанин на иномарке протаранил столб и погибСегодня в 08:52
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Машину разорвало.
Вечером 18 декабря в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Ударная произошло страшное ДТП. Водитель Nissan X-Trail на большой скорости протаранил опору освещения. Машину от удара буквально разорвало. Мужчина скончался на месте. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.
"Мимо проезжал когда труп лежал в 4 метрах от машины, видимо он вылетел из машины. Ну там шансов не было конечно", "По следам на рельсах видно, что его крестить начало после правого поворота, я так думаю выбросило на трамвайные пути, а от туда уже и в столб", "На рельсах его вообще даже не было он просто сначала задел один столб потом его видимо крутило и ушёл во второй столб, а на рельсах следы от объезжающих машин, и машину так раскурочило от ударов", "В левом ряду приличная такая яма а чуть дальше колодец, видимо хотел вывернуть, машину и занесло", - пишут местные жители в группе "[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
У погибшего осталась жена и дети.
Получить оперативный комментарий в областном УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.
Фото: Надюшка Солонина, vk.com/ilovent
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