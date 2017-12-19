Столкнулись грузовики.

В Сургутском районе в столкновении грузовиков погибли два человека. Авария произошла в 21.00 18 декабря на 108-м километре автодороги Сургут – Когалым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УГИБДД.

36-летний водитель автомобиля Fuso Canter не справился с управлением на большой скорости и выехал на встречку, где врезался в МАЗ под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП оба шофера скончались от полученных травм на месте происшествия.