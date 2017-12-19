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В Екатеринбурге на Уралмаше нашли тело школьникаСегодня в 09:32

Без ботинка.

Вечером 18 декабря в Екатеринбурге у многоэтажки на улице Восстания нашли тело 16-летнего школьника.

"Мимо проходила. Возле подъезда моего лежал. Страшно жуть. Ботинок рядом валялся", - написала одна из местных жительниц в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил "Уралинформбюро", что смерть подростка не носит криминальный характер. Проводится проверка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
....... Сегодня в 11:13

ПОЧЕМУ ТАК?????????????? Не успели провести следствие, ничего не выяснили, но по факту обнаружения трупа уже сообщают "доблестные полицаи", что смерть не криминальная. Они там что, все непрофессионалы?

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