Проводится проверка.

17 декабря в Лабытнанги произошел пожар в одной из квартир одноэтажного дома на улице Тюменской. На пепелище нашли тело 57-летней женщины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 18.46. На месте работали восемь пожарных расчетов. Огнем повреждено более 300 "квадратов" дома.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО добавили, что по факту пожара проводится доследственная проверка. Причины выясняются.