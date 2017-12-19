В центре города.

В шведском городе Мальме на прошлой неделе изнасиловали 17-летнюю девушку. Преступление было совершено на детской площадке в центре города, сообщают местные СМИ.

Страшные подробности изнасилования раскрыл пользователь Twitter PeterSweden‏. Со ссылкой на местных жителей он рассказал, что после надругательства насильники вылили в вагину девушки жидкость из зажигалки и подожгли половые органы.

Уточняется также, что это изнасилование стало третьим в городе за последний месяц. Правоохранители рекомендуют девушкам не выходить на улицу в одиночестве в темное время суток, передает "Уралинформбюро".