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На южноуральской трассе грузовое такси протаранило фуруСегодня в 11:16

  • Текст

Погиб мужчина.

В ночь на 19 декабря на 82-м километре трассы Южноуральск - Магнитогорск (Пластовский район) лоб в лоб столкнулись фура MAN и фургон ГАЗ с логотипом службы такси "Двойки".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу при неустановленных обстоятельствах выехал 28-летний водитель фургона. Он скончался на месте. Водитель фуры получил травмы.

Следует отметить, что погибший за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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