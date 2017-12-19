Погиб мужчина.

В ночь на 19 декабря на 82-м километре трассы Южноуральск - Магнитогорск (Пластовский район) лоб в лоб столкнулись фура MAN и фургон ГАЗ с логотипом службы такси "Двойки".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу при неустановленных обстоятельствах выехал 28-летний водитель фургона. Он скончался на месте. Водитель фуры получил травмы.

Следует отметить, что погибший за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.