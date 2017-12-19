Он попал под колеса ВАЗа.

Вечером 18 декабря 2017 года в селе Падун (Заводоуковский район) 44-летняя женщина - водитель ВАЗ-2105 сбила 4-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в состоянии комы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, малыш вместе с родителями шел по правому краю проезжей части. По словам автоледи, в темноте ее ослепили фары встречной машины, и она наехала на ребенка.

Следует отметить, что водительский стаж виновницы аварии составляет 1 год.