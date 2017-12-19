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По Тобольску разгуливает псих с карабином и двумя ружьямиСегодня в 15:13

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У мужчины галлюцинации из-за алкоголя.

19 декабря Тобольский горсуд постановил забрать оружие у местного жителя, страдающего психическим расстройством. Таким образом, был удовлетворен иск районной прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Однако приговор инстанции в силу еще не вступил.

В 2014 году тоболяк проходил лечение в наркологическом отделении - из-за алкоголя он видел галлюцинации. Однако в 2015 году мужчина получил разрешение на ношение и хранение карабина "Сайга" и двух охотничьих ружей.

В июне текущего года его направили на повторное психиатрическое освидетельствование, но мужчина его не прошел. По закону психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, являются противопоказанием к владению оружием.

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