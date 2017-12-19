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Мистика: лифт с мертвой женщиной едва не отправил на тот свет еще 6 человекСегодня в 15:29

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Оборвался трос.

В московской высотке рухнул грузовой лифт с несколькими пассажирами внутри. Инцидент произошел в доме на Алтуфьевском шоссе, сообщает РЕН ТВ.

По словам жильцов дома, лифт спускался с 19 этажа. В нем находились шесть человек и труп пожилой женщины.

"Вывозили бабушку мертвую в грузовом лифте. И где-то, может быть, этажа со второго звук был такой страшный - оборвались провода, чувствовал, что падали вниз", - рассказал один из пассажиров.

В результате ЧП, по сообщениям СМИ, никто не пострадал. Местные жители при этом отмечают, что проблемы с лифтом возникают регулярно, передает "Уралинформбюро".

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