Его "догнала" маршрутка.

В полдень 19 декабря в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием внедорожника Nissan Patrol. По данным агентства "Между строк", автомобиль принадлежит главе города Сергею Носову.

В иномарку с госномером Н008СК врезалась маршрутная ГАЗель, которая ехала в попутном направлении. За рулем Nissan находился 35-летний мужчина. Никто не пострадал.

Связь между мэром Нижнего Тагила и указанным внедорожником подтверждается фотографией, сделанной корреспондентом "Уралинформбюро" в августе 2016 года. Тогда в компании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Сергей Носов осматривал ремонтируемый мост через реку Тагил на улице Фрунзе. На место глава Путинграда прибыл в Nissan Patrol с госномером Н008СК.

В горадминистрации "Уралинформбюро" сообщили, что пока не владеют информацией о ДТП. Начальник пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Галина Кобяк в настоящее время находится на совещании у главы.