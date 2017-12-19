За один день.

В Свердловской и Челябинской областях при схожих обстоятельствах на железной дороге погибли два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Вечером 18 декабря на 9 пикете 1770 километра 2 пути станции Первоуральск грузовой поезд сбил 60-летнего мужчину. Тот получил травмы, от которых скончался на месте.

Днем же 18 декабря на станции Бишкирь грузовым поездом была смертельно травмирована женщина 47 лет, которая переходила пути перед близко идущим поездом.

В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимых проверок будут приняты процессуальные решения.