×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Урале под колесами поездов погибли сразу два человекаСегодня в 17:46

  • Текст

За один день.

В Свердловской и Челябинской областях при схожих обстоятельствах на железной дороге погибли два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Вечером 18 декабря на 9 пикете 1770 километра 2 пути станции Первоуральск грузовой поезд сбил 60-летнего мужчину. Тот получил травмы, от которых скончался на месте.

Днем же 18 декабря на станции Бишкирь грузовым поездом была смертельно травмирована женщина 47 лет, которая переходила пути перед близко идущим поездом.

В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимых проверок будут приняты процессуальные решения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×